TERRA SACRA! Errani/Paolini nel mito dello sport italiano: campionesse olimpiche di doppio!

La storia è scritta sulla terra rossa del Roland Garros. Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il primo oro olimpico per il tennis, compiendo una straordinaria impresa alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un capolavoro immenso, una gioia indescrivibile per la coppia azzurra, nata lo scorso anno proprio per arrivare a questo incredibile obiettivo. Errani e Paolini trionfano al super tie-break contro le russe Mirra Andreeva/Diana Shnaider con il punteggio di 2-6 6-1 10-7 dopo un’ora e venticinque minuti.

Le due azzurre sono nella gloria eterna. Sara Errani diventa la settima giocatrice a completare il Career Golden Slam in doppio, mentre Jasmine Paolini si conferma probabilmente la donna dello sport italiano in un 2024 leggendario per la tennista toscana. Un’emozione indescrivibile per una coppia meravigliosa dentro e fuori dal campo, un trionfo meritato per due ragazze che hanno lavorato tanto, sostenendosi una con l’altra ad ogni match anche in singolare.

Una partita difficile con le due azzurre che hanno sofferto soprattutto nel primo set, venendo poi fuori alla grande nella seconda frazione e nel super tie-break. Sono sette i vincenti delle due italiane contro i 10 delle russe, che hanno commesso molti più errori non forzati rispetto alle italiane (25 contro 17).

Inizio di partita in salita per le azzurre, che concedono una palla break nel quarto game e le russe la sfruttano subito. Nel sesto game ci sono altre due palle break per Shnaider/Andreeva, ma la coppia italiana si salva prima con un rovescio di Errani e poi con l’errore di Shnaider. Purtroppo è un primo set di grandissima difficoltà per Errani/Paolini, che perdono a zero il servizio nell’ottavo game. Sul 5-2 Errani chiede un medical timeout e va anche negli spogliatoi per farsi trattare. Al rientro le russe si prendono il break a zero e chiudono il set sul 6-2.

Il secondo set parte subito con un game clamoroso, con le azzurre che risalgono da 40-0 e sulla palla break vanno ci pensa Errani a chiudere con lo smash. La coppia italiana non riesce a sfruttare tre palle break nel terzo gioco, ma la musica è cambiata in questo set ed il break arriva ancora nel quinto gioco con il doppio fallo di Shnaider. Sara e Jasmine chiudono 6-1 e si va al super tie-break.

Il super tie-break è un concentrato di emozioni. Le azzurre partono bene e trovano il mini-break del 2-0. Le russe pareggiano, ma Shnaider sbaglia ancora di dritto e Paolini/Errani tornano avanti. Dal 4-3 arriva un parziale di tre punti consecutivi per le azzurre ed è l’allungo decisivo. Avanti 8-7, però, Shnaider sbaglia malamente un rovescio e poi sul primo match point Andreeva mette in rete il dritto. La storia è scritta. Sara e Jasmine sono campionesse olimpiche!