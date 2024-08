Tennis: Bucsa e Sorribes Tormo vincono il bronzo alle Olimpiadi su Noskova e Muchova

Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo sono le prime giocatrici ad avere la certezza di quale medaglia indosseranno sul podio delle Olimpiadi di Parigi 2024 per il doppio femminile. Le spagnole vincono il bronzo sconfiggendo nell’apposita finale, per 6-2 6-2, la coppia ceca composta da Linda Noskova e Karolina Muchova.

La partenza di Bucsa e Sorribes Tormo è di quelle con l’acceleratore decisamente pigiato, soprattutto per merito della prima che diverse volte riesce a metterci la racchetta d’intelligenza. Muchova e Noskova non riescono a trovare nessuna quadra fino allo 0-2 15-40 e servizio della seconda, poi capiscono che giocare su Sorribes Tormo può essere un affare ed evitano i due break di svantaggio. Il problema, per le ceche, è che un po’ la loro discontinuità e un po’ il continuo essere ad alto livello di Bucsa fa sì che le iberiche portino a casa il set d’apertura per 6-2.

Il canovaccio, fondamentalmente, è duro a cambiare, perché il break per le iberiche arriva anche nel secondo parziale. Ed apre anche un momento di rottura prolungata per le avversarie, perché all’atto pratico sia Muchova che Noskova perdono la battuta e non danno mai l’impressione di essere davvero nel match, nemmeno quando metà dello svantaggio lo recuperano. Basta poco a Bucsa e Sorribes Tormo per chiudere con un altro 6-2 e con il bronzo al collo.

Era dalle Olimpiadi di Pechino 2008 che la Spagna non aveva la medaglia nel doppio femminile. Al tempo fu d’argento con Anabel Medina Garrigues e Virginia Ruano Pascual, che vinse la stessa medaglia quattro anni prima ad Atene insieme a Conchita Martinez. Proprio lei, insieme ad Arantxa Sanchez, non riuscì a prendersi l’obiettivo d’oro nel 1992, in quelle che erano le Olimpiadi di casa a Barcellona.