LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, Finale Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: sfida per l’oro storica nel pomeriggio francese!

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport. Con estremo piacere vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE della finale del torneo di doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giocheranno Sara Errani e Jasmine Paolini contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Per la prima volta in tutta la storia dell’olimpismo l’Italia si giocherà un ultimo atto a cinque cerchi nel tennis. Lo fa con un suo pezzo di storia e con la giocatrice che quella storia sta cercando di riscriverla a suon di risultati. Insieme, le due hanno messo in piedi un 2024 finora da incorniciare, e adesso tornano sul Court Philippe Chatrier a caccia del massimo obiettivo proprio all’ultima partita dell’anno sulla terra rossa più famosa del mondo.

Di fronte una coppia giovane, perché Mirra Andreeva ha 17 anni e Diana Shnaider 20. Inesplorati, all’atto pratico, i limiti della prima, che sta cercando di scalare in singolare le vette del ranking WTA, ma che in doppio ha finora giocato relativamente poco. Di più la sua compagna, e anche con un’adattabilità maggiore alla specialità almeno fino a questo momento. Particolare da rimarcare: sul percorso hanno eliminato ben tre coppie teste di serie, per quanto il vero colpo sia nei quarti contro Krejcikova/Siniakova alla luce di come il seeding è stato formato in date situazioni.

Un dato è certo: l’Italia concluderà questa rassegna olimpica con due medaglie dal tennis, dopo quella di bronzo di ieri di Lorenzo Musetti. Il pomeriggio di Parigi, però, regalerà sensazioni ben differenti, quelle di un giorno che non è come gli altri. E che potrebbe aprire la porta a numerose emozioni, ma anche a numeri che, soprattutto nel caso di Sara Errani, porterebbero a paragoni importanti con figure di immenso rilievo nella storia di questo sport.

La finale Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider si giocherà come terzo match sul Court Philippe Chatrier, dopo la finale per il bronzo Muchova/Noskova-Bucsa/Sorribes Tormo e quella del singolare maschile Djokovic-Alcaraz. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!