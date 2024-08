Sinner potrebbe trovare sia Alcaraz sia Djokovic in semifinale agli US Open: dipende da Zverev

La sfida di questa sera tra l’azzurro Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev potrebbe essere decisiva per stabilire l’ordine delle prime 4 teste di serie agli US Open: il tennista italiano è sicuro del numero 1, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz è certo di essere numero 3 o 4, ovvero uno dei due possibili avversari di Sinner in semifinale.

A decidere chi sarà il numero 2, che sarà inserito nella parte bassa del tabellone e potrà incrociare Sinner soltanto in finale, e chi sarà invece l’altro tennista ad essere numero 3 o 4, con possibilità di incrocio con l’azzurro nel penultimo atto sarà proprio il risultato finale del tedesco Alexander Zverev nel torneo di Cincinnati.

Per diventare numero 2 ATP alla fine del torneo, però, è necessario che il tennista teutonico vinca il torneo: in tal caso, infatti, salirebbe a quota 7635 punti, scavalcando sia il serbo che lo spagnolo. Con questa combinazione Zverev potrebbe ritrovare Sinner solo in finale agli US Open, uno tra Djokovic ed Alcaraz già in semifinale.

Nel caso in cui, invece, Zverev non fosse il vincitore di Cincinnati, perdendo questa sera contro Sinner, oppure battendo Sinner ma venendo poi sconfitto nell’ultimo atto di lunedì notte, sarebbe Djokovic a poter incontrare Sinner soltanto in finale, mentre uno tra Alcaraz e Zverev se lo ritroverebbe già nel penultimo atto.