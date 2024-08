Quando gioca Sinner la semifinale a Cincinnati? Orario, avversario, programma, tv

La prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati si disputerà domani, domenica 18 agosto: l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton.

Il match si giocherà sul Center Court e sarà il terzo a partire dalle ore 17.00 italiane, ma inizierà comunque non prima delle ore 21.00 italiane. Ad aprire il programma saranno le due semifinali del torneo femminile: dalle ore 17.00 Swiatek-Sabalenka, non prima delle ore 21.00 Pegula contro la vincente di Pavlyuchenkova-Badosa.

La diretta tv della semifinale con Jannik Sinner, match del torneo di Cincinnati 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2024

Domenica 18 agosto – Center Court

Dalle ore 17.00 italiane

Iga Swiatek (Polonia, 1) – Aryna Sabalenka (Bielorussia, 3)

Non prima delle ore 19.00 italiane

Jessica Pegula (Stati Uniti, 6) – vincente Pavlyuchenkova-Badosa

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia,1) – vincente Zverev-Shelton – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per il match di Sinner su OA Sport.