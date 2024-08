Ranking ATP (20 agosto 2024): Sinner stacca Djokovic e Alcaraz, Bellucci vicinissimo ai 100

Diventa sempre più saldo il numero 1 di Jannik Sinner dopo il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati. Il leader del ranking ATP entra nella sua undicesima settimana con questo status forte di un margine tale da lasciarlo in testa fino a ben dopo gli US Open. In termini di settimane da primo, questo lo porterà a eguagliare e sorpassare Boris Becker e Andy Roddick (12 e 13 settimane rispettivamente), e molto probabilmente anche Daniil Medvedev finirà nel mirino in tempi brevi.

Dietro Jannik, perdono punti in quantità sia Novak Djokovic (i 1000 della vittoria di un anno fa) e Carlos Alcaraz (i 600 della finale): di fatto le settimane di New York potrebbero trasformarsi in una lotta selvaggia per la seconda posizione in classifica, nella quale è pienamente inserito il tedesco Alexander Zverev, All’atto pratico, ci sono appena 425 punti tra secondo e quarto posto.

RANKING ATP TOP 10

1. Jannik Sinner 9760

2. Novak Djokovic 7460

3. Carlos Alcaraz 7360

4. Alexander Zverev 7035

5. Daniil Medvedev 6275

6. Andrey Rublev 4805

7. Hubert Hurkacz 4055

8. Casper Ruud 3855

9. Grigor Dimitrov 3655

10. Alex de Minaur 3435

L’Italia avrà quattro teste di serie agli US Open: oltre a Sinner, infatti, si registrano il 18° posto di Lorenzo Musetti e il 30° e 31° di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Appena fuori Luciano Darderi e Matteo Berrettini, che dunque avranno il ruolo di mine vaganti (soprattutto il romano, anche se ha giocato solo un match a Cincinnati e questo aumenta di molto le incognite). Con la finale a Cary c’è anche il gran balzo di Mattia Bellucci, che avvicina di molto le prospettive di top 100 alla vigilia dell’approdo a New York.

ITALIANI IN TOP 200

1. Jannik Sinner 9760

18. Lorenzo Musetti 2255

30. Matteo Arnaldi 1470

31. Flavio Cobolli 1418

38. Luciano Darderi 1291 (-4)

44. Matteo Berrettini 1160 (-2)

57. Lorenzo Sonego 886 (-2)

71. Fabio Fognini 759 (+1)

92. Luca Nardi 612 (-1)

102. Mattia Bellucci 555 (+11)

136. Stefano Napolitano 447 (+1)

147. Francesco Passaro 417

169. Andrea Pellegrino 344 (+4)

171. Giulio Zeppieri 343 (+3)

175. Matteo Gigante 336 (+8)