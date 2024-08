Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Lotta serrata con Arnaldi a Cincinnati

Esordio vincente, nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, per Flavio Cobolli, che ha battuto lo statunitense Tommy Paul nei trentaduesimi, conquistando così 50 punti nel ranking: l’azzurro, che nell’ultimo aggiornamento era 31° a quota 1348, ha confermato il proprio piazzamento ma si è portato a 1368.

Davanti a lui c’è un altro azzurro, che farà domani il proprio esordio a Cincinnati: si tratta di Matteo Arnaldi, al momento 30° in classifica a quota 1485. Lo scorso anno nessuno dei due giocò il tabellone principale di Cincinnati, quindi saranno altri i tornei a far posto al Masters 1000 statunitense nella loro classifica.

Cobolli, infatti, dovrà rinunciare ai 30 punti del Challenger di Sibiu 2023, che diventerà il 20° torneo dell’azzurro, ma avendo già vinto un match il suo saldo è già positivo, avendo così guadagnato 20 punti netti in graduatoria, pur rimanendo sempre al 31° posto.

Arnaldi, invece, non avendo ancora fatto il proprio esordio a Cincinnati, al momento è ancora in negativo, dato che l’azzurro scarterà i 25 punti dell’ATP di Adelaide 2024, che diventerà il suo 20° torneo, ma in caso di sconfitta all’esordio ne otterrà soltanto 10, scendendo a 1470.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI MARTEDI’ 20 AGOSTO

Ranking martedì 13 agosto: 1348, 31° posto.

Punti da scartare martedì 20 agosto: 30 (Challenger Sibiu 2023, che diventerà il 20° torneo).

Punti da incamerare martedì 20 agosto: quelli di Cincinnati (al momento 50).

Ranking con il passaggio ai sedicesimi: 1368 punti, 31° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 1418 punti, 31° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1518 punti, 27° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1718 punti, 24° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1968 punti, 22° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale: 2318 punti, 18° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI MARTEDI’ 20 AGOSTO

Ranking martedì 13 agosto: 1485, 30° posto.

Punti da scartare martedì 20 agosto: 25 (ATP Adelaide 2024, che diventerà il 20° torneo).

Punti da incamerare martedì 20 agosto: quelli di Cincinnati.

Ranking in caso di sconfitta ai trentaduesimi: 1470 punti, 30° posto virtuale.

Ranking con il passaggio ai sedicesimi: 1510 punti, 27° posto virtuale.

Ranking con il passaggio agli ottavi: 1560 punti, 27° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1660 punti, 25° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1860 punti, 23° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2110 punti, 19° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale: 2460 punti, 16° posto virtuale.