ATP Cincinnati, Flavio Cobolli si esalta contro Tommy Paul: tre match-point annullati e approdo al secondo turno

Flavio Cobolli si esalta contro Tommy Paul. Il tennista romano ha sconfitto il forte giocatore americano (n.13 del ranking) con il punteggio di 6-2 4-6 7-5. Una partita che ha confermato i miglioramenti del classe 2002 del Bel Paese dal punto di vista tecnico e fatto vedere quanto nella lotta Cobolli sia una brutta bega per tutti, tenuto conto dei tre match-point cancellati. È arrivato, quindi, l’approdo al secondo turno dove affronterà il vincente della sfida tra l’italo-argentino Luciano Darderi e il cileno Alejandro Tabilo.

Il primo set inizia all’insegna degli errori da una parte e dall’altra, con Paul che fatica a trovare il campo di dritto, mentre Cobolli ha troppa fretta nello scambio. Conclusione: un break per parte. Un andamento problematico per l’americano nello scambio che si replica anche nel quinto gioco. Flavio è bravo ad appoggiarsi ai colpi del suo avversario e a forzare i suoi errori. Arriva il break che con grande determinazione l’azzurro conserva nel sesto game, cancellando due chance del contro-break. È la chiave per conquistare la frazione dal momento che il californiano non è paziente e cerca in maniera ossessiva la giocata d’anticipo, non trovando il campo. Ne consegue un altro break per Cobolli, bravo a chiudere sul 6-2.

Nel secondo set lo statunitense è più solido e Flavio fatica nella gestione del servizio nel secondo game, sbagliando colpi non impossibili. C’è il break per Paul che scappa sul 3-0, ma il tennista tricolore non molla e nel settimo gioco, con alcune risposte pregevoli, recupera (4-4). Nella fase calda l’americano fa vedere le cose migliori e Cobolli, ancora per un eccesso di frenesia, subisce il break e perde il parziale 6-4.

Nel terzo set il padrone di casa sembra avere qualcosa in più e va avanti di un break nel quarto gioco, ma Flavio ha il merito di non arrendersi. Con uno spirito battagliero notevole, Cobolli trova ancora il contro-break. Nella fase decisiva, l’azzurro fa la differenza. Nel decimo game è chiamato ad annullare tre palle match in maniera spettacolare e in quello successivo trasforma la quarta palla break per andare lui a servire per far calare il sipario. Le gambe non tremano e con un ace esterno da sinistra il nostro portacolori si aggiudica la partita 7-5.

Dando uno sguardo alle statistiche, sono stati ben 9 gli ace messi a segno da Cobolli, che ha saputo fare la differenza con i punti ottenuti con la seconda di servizio (51%) e con i punti in risposta alla seconda di Paul (63%).