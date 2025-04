Nuoto, Nicolò Martinenghi in scioltezza nelle batterie dei 100 rana a Riccione. Alessandra Mao impressiona

Calato il sipario sulla seconda giornata di batterie degli Assoluti primaverili di nuoto. Nella vasca lunga di Riccione, heat di particolare interesse e con riscontri degni di attenzione. Pronti, via e Sara Curtis, dopo aver fuochi e fiamme nella 4×100 stile libero ieri, ha dato dimostrazione di essere particolarmente in condizione: 28.02 per la classe 2006 piemontese e target titolo nazionale ben inquadrato. Certo, per staccare il biglietto per la rassegna iridata di Singapore servirà un 27.7, non semplice.

Nei 50 delfino uomini Lorenzo Gargani è stato il migliore in 23.76 davanti a Gianmarco Sansone (23.77) e a Federico Burdisso (23.79). Vedremo nella finale cosa accadrà, ricordando però che per essere nei Mondiali asiatici bisognerà nuotare un crono da 22.8 molto complicato. Nei 100 delfino, Costanza Cocconcelli ha confermato un po’ il proprio ruolo di favorita, nuotando in 58.94. Attenzione alla classe 2009 Caterina Santambrogio che in 59.45 potrebbe davvero stupire nel pomeriggio.

Nei 100 dorso è arrivata la conferma di Christian Bacico che, conquistato il titolo italiano nei 50, ha replicato stamane con una prestazione da 53.71 (quarta italiana alltime), mettendosi alle spalle decisamente Pietro Ruggero Ubertalli (54.50) e Daniele Del Signore (54.88). Per volare a Singapore, Bacico dovrà togliere mezzo secondo a questo crono, vedremo se vi riuscirà.

Nei 200 rana donne Lisa Angiolini (2:27.34) e Francesca Fangio (2:27.89) molto probabilmente si contenderanno il successo tricolore, ma per conquistare il pass iridato dovranno migliorarsi sensibilmente (2:23.5). Nei 100 rana uomini vi è stato il gradito ritorno in vasca di Nicolò Martinenghi. Il campione olimpico della distanza ha nuotato bene in 59.95, unico a infrangere la barriera dei 60″, precedendo Federico Poggio (1:00.12), Simone Cerasuolo (1:00.18) e un ottimo Christian Mantegazza (1:00.28), che ha tolto più di un secondo al proprio personale. Bisognerà nuotare nel pomeriggio in 59.2 per essere ai Mondiali e vedremo se Tete ne sarà in grado. Delusione per Ludovico Viberti, solo nono in 1:01.16.

A chiusura del cerchio i 200 stile femminili, livello non eccelso tra le atlete più esperte, visto il best time di 2:00.32 di Giulia D’Innocenzo. Attenzione però a quanto fatto dalla 14enne Alessandro Mao che in 2:00.53 ha migliorato di oltre 2″ il record italiano “Ragazzi” di Diletta Carli (2010), togliendo al proprio personale quasi 3″. Vedremo in finale cosa saprà fare questa ragazzina. Grande controprestazione di Sofia Morini, lontanissima dalla propria miglior condizione, visto il tempo di 2:01.70. Per la qualificazione a Singapore servirà nuotare in 1:57.3, tempo decisamente arduo.