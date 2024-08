Quando gioca Sinner gli ottavi a Cincinnati? Oggi riposo: data, programma, avversario, tv

Gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati si disputeranno tutti domani, venerdì 16 agosto: l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà l’australiano Jordan Thompson. Non si conosce ancora l’ordine di gioco, né il campo su cui si giocherà l’incontro.

Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurro e l’australiano, ma quest’anno l’oceanico ha battuto ad inizio stagione Rafael Nadal nei quarti di finale dell’ATP di Brisbane, ed inoltre in doppio ha raggiunto la finale a Wimbledon.

La diretta tv di Sinner-Thompson, match del torneo di Cincinnati 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2024

Venerdì 16 agosto

Ordine di gioco da definire (campo ed ora)

Jannik Sinner (Italia, 1) – Jordan Thompson (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: per Sinner-Thompson su OA Sport.