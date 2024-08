WTA Cincinnati, debutta Jasmine Paolini: avversaria, tabellone e ipotesi n.4 nel ranking

Inizierà dal secondo turno il cammino di Jasmine Paolini nel torneo WTA 1000 di Cincinnati: l’azzurra affronterà la russa Anastasia Potapova nel match che mette in palio un posto negli ottavi di finale, dove ci sarà ad attendere la vincente del confronto una tra la russa Mirra Andreeva e la ceca Karolina Pliskova.

Jasmine Paolini, numero 5 del seeding e del mondo, si trova nella parte alta del tabellone, più precisamente nel quarto di finale ipotetico della polacca Iga Swiatek, accreditata della prima testa di serie: la numero 1 del ranking WTA è già agli ottavi, dove affronterà l’ucraina Marta Kostyuk (numero 15 del tabellone).

Il torneo mette in palio, nel complesso, 1000 punti per il ranking WTA, ed in caso di successo finale Jasmine Paolini potrebbe anche issarsi al numero 4 della classifica mondiale: per farlo, però, l’azzurra dovrà anche sperare che la kazaka Elena Rybakina non vada oltre gli ottavi di finale.