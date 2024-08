Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Dobbiamo raggiungere il miglior piazzamento possibile”

Il Setterosa è uscito ai quarti di finale del torneo di pallanuoto femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024, battuto dai Paesi Bassi per 8-11: l’Italia tornerà in acqua giovedì 8 agosto contro il Canada nelle semifinali per il quinto posto, vedendo così sfumare la possibilità di competere per le medaglie.

Lapidario il commento al sito federale del Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Carlo Silipo, che guarda al tabellone per il quinto posto: “Dobbiamo continuare a giocare con determinazione e spirito combattivo, senza abbatterci, e raggiungere il più alto piazzamento possibile“.

Il capitano del Setterosa, Valeria Palmieri, traccia anche un bilancio del torneo: “Siamo state poco ciniche in attacco alcune volte, e in momenti decisivi. Con una squadra così forte poi pesa. Recuperare le energie e superare la sconfitta con la Francia non è stato facile, però questa squadra ha dimostrato carattere. Competere con l’Olanda, una delle candidate dal titolo, credo sia un buon risultato. Siamo amareggiate e deluse per non esserci qualificate, però sono orgogliosa delle squadra, perché abbiamo dimostrato grande carattere, e questo non è da poco“.

Alla terza partecipazione olimpica, la veterana del Setterosa, Roberta Bianconi, analizza il match odierno: “Probabilmente nessuno pensava che saremmo potute arrivare fino al terzo tempo con una parità o entrate in acque a giocare con questo cuore. Purtroppo poi sono i dettagli a fare la differenza. Probabilmente l’Olanda è stata un pochettino più cinica e più lucida in certe situazioni. Usciamo consapevoli di aver dato tutto“.