Pallanuoto, il Setterosa esce ai quarti delle Olimpiadi contro un’Olanda più forte

C’era già stato il rischio di essere eliminati nella fase a gironi, questa volta invece il Setterosa definitivamente esce dal torneo olimpico di Parigi 2024. Le azzurre sono state sconfitte nei quarti di finale per 10-7 nella durissima sfida con l’Olanda. La compagine guidata da Doudesis non lascia nessuna speranza alle azzurre, che comunque si disimpegnano bene, ma non riescono a giocarsela per il successo. I Paesi Bassi andranno a sfidare tra due giorni la Spagna in semifinale.

Il Setterosa inizia nel migliore dei modi l’incontro e sblocca il match con Dafne Bettini. Doppio botta e risposta nel primo quarto, con Marletta che riporta avanti le azzurre e Rogge che pareggia ancora. Italia nuovamente avanti con la beduina di Valeria Palmieri nel secondo quarto, ma l’Olanda è più precisa al tiro: Rogge, Sevenich e Keuning (nel mezzo ancora Bettini a segno) portano avanti le Orange a metà gara sul +1.

L’Italia ha più occasioni per pareggiare l’incontro, ma i tiri azzurri spesso sbattono sulla traversa: Sleeking porta sul +2 le Oranje, Galardi accorcia ancora le distanze, Sevenich e Rogge chiudono la pratica ad inizio quarto conclusivo. Claudia Marletta sigla due reti sul finale, ma c’è poco da fare, le avversarie si dimostrano più forti e avanzano meritatamente. Tra le statistiche da sottolineare purtroppo un clamoroso 0% con la superiorità numerica in casa Italia.

Olanda-Italia 11-8

Olanda: Aarts , Wolves , Sleeking 2, Van Der Sloot , Keuning 1, Van De Kraats 2, B. Rogge 1, Sevenich 2, Joustra 1, L. Rogge 2, Moolhuijzen , Ten Broek , Buis . All. Doudesis

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi 1, Avegno , Giustini , Bettini 2, Picozzi , Bianconi , Palmieri 2, Marletta 3, Cocchiere , Viacava , Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Mc Call (USA), Debreceni (HUN)

Note

Parziali: 2-2 3-2 1-1 5-3 Uscite per limite di falli nel quarto tempo Wolves (P) a 3’34” e R. Bente (P) a 7’48”. Superiorità numeriche: Paesi Bassi 6/11 e Italia 0/8 + un rigore. Ammoniti i tecnici Silipo a 6’38” del secondo tempo e Doudesis a 2’43” del quarto tempo.