Pallanuoto, Parigi 2024: i Paesi Bassi beffano gli Stati Uniti nella finalina per il bronzo

Gli Stati Uniti si presentavano a Parigi 2024 con la speranza di trovare addirittura il quarto successo consecutivo alle Olimpiadi, invece la compagine super favorita è crollata e tornerà a casa senza neanche una medaglia.

Nella finalina per il terzo posto per la pallanuoto al femminile le americane, infatti, sono state battute in rimonta per 11-10 dai Paesi Bassi che colgono la seconda medaglia nella storia in questo torneo dopo l’oro di Pechino.

Le americane partono forte, chiudono al comando il primo quarto e si trovano addirittura sul +4 a metà gara, con un attacco super performante e la solita Johnson a frenare le offensive avversarie.

Le Orange, così come successo in semifinale con la Spagna, non si arrendono e riescono a rimontare: van der Sloot è mostruosa con sei gol in altrettanti tiri, compreso l’ultimo allo scadere che vale la medaglia.