Palio di Siena 2024, la Carriera dell’Assunta va a sorpresa alla Contrada della Lupa

La Contrada della Lupa, con il fantino Velluto sul cavallo Benitos, conquista il Palio di Siena 2024 dedicato a Maria Vergine Assunta in cielo: un cavallo esordiente ed un fantino che non correva dal 2017 mettono nel sacco le 9 rivali e vincono la Carriera.

Rinviato di un giorno a causa della pioggia, il Palio va in scena dopo una Mossa annullata e diversi altri tentativi di allineamento andati a vuoto, poi, proprio quando la luce sta per terminare, viene data per buona una Mossa forse meno legittima della precedente.

La Lupa scatta in testa sin dal via e non cede più la testa, conquistando il Drappellone di seta dipinto, presentato nel Cortile del Podestà di Palazzo Comunale, che è stato poi consegnato alla Contrada vincitrice, la quale però avrà l’obbligo di restituire entro l’anno al Comune il piatto d’argento che lo sormonta.

Mai in discussione la vittoria della Lupa, con la Selva ad inseguire sin dall’inizio con Tabacco, cavallo vittorioso nel Palio di luglio, montato da Virgola, fantino all’esordio sul tufo, mai però capaci di avvicinarsi. Terza la Chiocciola, con Gingillo su Comancio, risalita in maniera veemente nel primo giro, ma poi incapace di impensierire il binomio in testa.