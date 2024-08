Perché il Palio di Siena è stato rinviato? Cos’è successo in Piazza del Campo e il nuovo programma

Il Palio di Siena non si disputerà nella giornata odierna di venerdì 16 agosto. La Carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta non andrà in scena nel giorno storicamente previsto a causa delle avversità meteo che si sono materializzate nel corso del pomeriggio in Piazza del Campo: attorno alle ore 17.30, quando il Corteo Storico era incominciato da pochi minuti, la pioggia ha fatto capolino e ha fortemente danneggiato il tufo.

Lo scroscio è durato pochi minuti e poi è spuntato qualche raggio di sole, tanto da indurre gli organizzatori ad aspettare per prendere una decisione. Attorno alle ore 17.50, però, la pioggia si è fatta risentire in maniera copiosa, costringendo ad esporre la famigerata bandiera verde alle trifore del Palazzo Comunale: è il poco amato segnale che indica il rinvio della Carriera. Non c’erano oggettivamente le condizioni per gareggiare, il tufo era diventato troppo scivoloso e l’incolumità dei cavalli non era garantita.

Si riproverà sabato 17 agosto, si dovrebbe svolgere anche il Corteo Storico visto che nei fatti si è consumato soltanto per pochissimi minuti. Si attendono ufficialità riguardo agli orari (che dovrebbero essere quelli odierni, dunque la Carriera alle ore 19.00). Le previsioni meteo sono però pessime e c’è il rischio di un ulteriore rinvio a domenica o alla prossima settimana se la pioggia non dovesse concedere una tregua. Era già successo il 2 agosto in occasione del Palio dedicato alla Madonna di Provenzano, quando ci fu addirittura un doppio rinvio e si corse il 4 agosto.

I favoriti della vigilia sono sostanzialmente quattro, ma come sempre in Piazza del Campo tutto può succedere: Istrice con Tittia (al secolo Giovanni Atzeni) che monta Viso d’Angelo; Oca che si affida a Carlo Sanna (detto Brigante) su Ares Elce; Valdimontone che punta su Jonathan Bartoletti “Scompiglio” in groppa a Veranu; Selva con l’esordiente Andrea Sanna e il bombolone Tabacco. Da seguire anche il Nicchio con la coppia Tamuré-Brivido Sardo, la Civetta di Bellocchio e Zenis, l’Onda che insegue il cappotto con Grandine e Canarinu. Attardati il Leocorno con Turbine e Zentiles, Chiocciola con Comancio e Gingillo, la Lupa con Benitos e Velluto.

PERCHÉ È STATO RINVIATO IL PALIO DI SIENA

La pioggia ha fatto capolino in Piazza del Campo e il tufo non era praticabile.

QUANDO SI RECUPERA IL PALIO DI SIENA

Si riproverà sabato 17 agosto alle ore 19.00 (salvo ulteriori comunicazioni).