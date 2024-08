LIVE Palio di Siena 2024 in DIRETTA: l’Onda cerca il “cappotto”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Palio di Siena 2024, la più antica e rinomata corsa italiana di cavalli che da quasi 400 anni si disputa in Piazza del Campo. Secondo appuntamento stagionale nella città toscana: è arrivato il giorno della Carriera dell’Assunta, l’evento che si disputa il giorno successivo a Ferragosto e che metterà la parola fine sulla corsa equestre per quanto riguarda l’anno in corso.

Come da tradizione, parteciperanno le sette Contrade che non hanno gareggiato nell’ultimo Palio dell’Assunta – Civetta, Leocorno, Lupa, Nicchio, Onda, Selva e Valdimontone – più la Chiocciola, l’Istrice e l’Oca, sorteggiate tra le dieci partecipanti dell’ultima Carriera, per arrivare a un totale di dieci Contrade in gara che si giocheranno la vittoria.

Da tenere particolarmente d’occhio Onda e Istrice. La prima va alla caccia del “cappotto”, vale a dire il successo in ambedue le Carriere nell’anno solare. Per la Contrada dell’Onda ci sarà Canarinu, su cui monterà Sebastiano Murtas, mentre l’accoppiata Tabacco-Andrea Sanna difenderà i colori della Selva. La Contrada dell’Istrice, invece, punta su Giovanni “Tittia” Atzeni, alla caccia dell’11ma vittoria nel Palio. Il fantino sardo salirà su Viso d’Angelo.

Alle 17.00 è previsto l'inizio del Corteo Storico, mentre a partire dalle 19.00 faranno il loro ingresso in piazza i cavalli per l'avvio della procedura di gara.