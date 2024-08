Dove vedere in tv il Palio di Siena 2024, Madonna dell’Assunta: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 16 agosto (a partire dalle ore 19.00) va in scena il Palio di Siena 2024. Seconda carriera dell’anno in Piazza del Campo, per l’occasione dedicata alla Madonna dell’Assunta: si tratta di uno degli eventi più storici e iconici delle tradizioni popolari del Bel Paese, una sfida titanica tra contrade che rappresenta l’emblema del campanilismo e che accende gli animi di un’intera città. Dieci cavalli, dieci fantini, dieci contrade pronte a fronteggiarsi sul tufo all’ombra della Torre del Mangia per inseguire la vittoria.

Si torna sul tufo dopo il grande spettacolo di luglio dedicato alla Madonna di Provenzano. I favoriti della vigilia sono sostanzialmente quattro, ma come sempre in Piazza del Campo tutto può succedere: Istrice con Tittia (al secolo Giovanni Atzeni) che monta Viso d’Angelo; Oca che si affida a Carlo Sanna (detto Brigante) su Ares Elce; Valdimontone che punta su Jonathan Bartoletti “Scompiglio” in groppa a Veranu; Selva con l’esordiente Andrea Sanna e il bombolone Tabacco.

Da seguire anche il Nicchio con la coppia Tamuré-Brivido Sardo, la Civetta di Bellocchio e Zenis, l’Onda che insegue il cappotto con Grandine e Canarinu. Appaiono attardati il Leocorno con Turbine e Zentiles, Chiocciola con Comancio e Gingillo, la Lupa con Benitos e Velluto. Tittia insegue l’undicesima affermazione della carriera, ha vinto cinque palii di fila (impresa mai riuscita in mezzo secolo) prima della clamorosa caduta dello scorso anno all’Assunta quando era al comando e della sconfitta rimediata a luglio.

Il fantino sardo avvicinerebbe ulteriormente la vetta dell’albo d’oro dove primeggia Aceto con 14 palii vinti, seguito a quota tredici da Trecciolino e Picino. Scompiglio ne ha vinti cinque, l’ultimo nel 2017 con Giraffa ed è uno dei nove uomini ad avere trionfato al debutto in Piazza. Brigante si presenta dopo il grande trionfo di luglio, in precedenza fece festa nel 2017 e il 16 agosto indossava i colori dell’Oca quando cadde e lo scosso Zio Frac vinse.

L’Oca svetta in testa all’albo d’oro con 66 affermazioni, Chiocciola è ferma a 51, poi Tartuca con 48,5 e Torre con 45. L’ultimo Drappellone della Madonna dell’Assunta è stato portato a casa dall’Oca: Brigante vinse il 16 agosto 2024 con Zio Frac (che in realtà giunse scosso). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Palio di Siena 2024 (Palio della Madonna dell’Assunta del 16 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su LA7; in diretta streaming su la7.it; in diretta live testuale su OA Sport.

