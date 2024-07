Palio di Siena 2024, vince l’Onda: a Brigante, su Tabacco, la carriera della Madonna di Provenzano

L’Onda con il fantino Carlo Sanna detto Brigante, su Tabacco, vince il Palio di Siena 2024 dedicato alla Madonna di Provenzano: la carriera, inizialmente prevista il 2 luglio e poi rinviata per due volte, vive per tutto il tempo di una lotta a tre tra Onda, Oca e Leocorno.

Nonostante le previsioni che davano una mossa rapidissima, i tempi si dilatano, col Mossiere che più volte chiama i cavalli fuori dai canapi, inoltre vengono date non valide un paio di mosse, la prima delle quali pareva essere buona, o quantomeno migliore di quella poi ritenuta valida.

A fare la corsa sono le Contrade alte, con l’Oca partita in ottava posizione e l’Onda in nona, assieme al Leocorno. Inizia in testa l’Oca con Tittia, davanti a Leocorno, con Grandine, ed Onda, con Brigante. L’Onda dapprima supera il Leocorno, e poi prende la testa della corsa sorpassando l’Oca.

Carlo Sanna, detto Brigante, va così a vincere per la terza volta il Palio di Siena, dopo quelle del 16 agosto 2023, quando però il cavallo Zio Frac vinse scosso per l’Oca, e del 16 agosto 2017, ancora con l’Onda, che da allora non aveva più vinto in Piazza del Campo.