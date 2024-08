Nuoto di fondo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Gabbrielleschi e Taddeucci provano ad inserirsi nella lotta per le medaglie sulla Senna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile di nuoto di fondo ai Giochi olimpici di Parigi. E’ la gara attesa da tre anni per tutte le specialiste del nuoto di fondo, comprese le nostre azzurre, Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi che deve il suo ingresso in questa gara proprio all’exploit della compagna sui 1500 del Settecolli

Si gareggia nella Senna dopo le grandi polemiche degli ultimi tempi, alimentate anche dalle conseguenze di chi ha affrontato la gara di triathlon con la frazione a nuoto nel fiume che taglia Parigi. Dopo tante polemiche, oggi si entra in acqua nella speranza che i tanti investimenti sostenuti per rendere balneabile la Senna abbiano dato qualche frutto. Nella 10 km femminile le azzurre non partono in prima fila ma hanno tanta voglia di stupire. Ginevra Taddeucci è stata medaglia d’argento nella 5 km agli Europei di Belgrado poco più di un mese fa e Giulia Gabbrielleschi bronzo nella 10 km.

Il lotto delle favorite è piuttosto ampio con Van Rouwendaal che punta al bis, poi le francesi, la portoghese Rosa, la statunitense Grimes, la tedesca Beck che si allena con gli azzurri, la padrona di casa Muller, la brasiliana Cunha e la spagnola De Valdes, apparsa in grandissima forma ai Mondiali di Doha a febbraio.

Si parte alle 7.30.