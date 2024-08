Musetti-Tiafoe, ATP Cincinnati 2024: programma, orario, tv, streaming

Dopo l’esordio vincente di ieri, tornerà in campo già oggi, mercoledì 14 agosto, nel cuore della notte italiana, l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 14 del seeding, impegnato nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, nel quale affronterà lo statunitense Frances Tiafoe.

Il match sarà il quarto in programma a partire dalle ore 17.00 italiane e si giocherà sul P&G Grandstand

non prima dell’1.00 ora italiana: sarà il quinto confronto tra i due sul circuito maggiore, ma finora il bilancio è in parità, con due vittorie per parte.

La diretta tv di Musetti-Tiafoe, match del torneo di Cincinnati 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno, in alternanza con il torneo femminile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2024

Mercoledì 14 agosto – P&G Grandstand

Dalle ore 17.00

Peyton Stearns (Stati Uniti, WC) – Paula Badosa (Spagna)

A seguire

Lucia Bronzetti (Italia, LL) – Victoria Azarenka (Bielorussia, 14)

A seguire

Pablo Carreno Busta (Spagna, PR) – Sebastian Korda (Stati Uniti, 16)

Non prima dell’1.00 ora italiana

Lorenzo Musetti (Italia, 14) – Frances Tiafoe (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in alternanza con il torneo femminile).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Musetti-Tiafoe su OA Sport.