ATP Cincinnati, Michelsen e Tiafoe prossimi avversari di Sinner e di Musetti, Fritz eliminato

Calato il sipario su una nuova giornata al Western & Southern Open 2024. Sul cemento di Cincinnati l’Italia ha potuto festeggiare le vittorie di Luciano Darderi e di Lorenzo Musetti negli scontri con i cileni Alejandro Tabilo e Nicholas Jarry. L’italo-argentino affronterà nel secondo turno Flavio Cobolli e questo significa che c’è già certezza di un italiano negli ottavi di finale, mentre Musetti se la vedrà contro l’americano Frances Tiafoe.

Il n.27 del ranking si è imposto contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.53 del mondo) per 6-3 7-6 (6) e affronterà così il toscano su una superficie che dovrebbe essergli più favorevole. Dagli incontri disputati è emerso anche il prossimo avversario di Jannik Sinner (n.1 del mondo). Si tratta dell’altro statunitense Alex Michelsen (n.57 ATP), a segno per 6-1 5-7 6-2 contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.41 del ranking). Un esito a sorpresa e l’americano non sarà affatto da sottovalutare per Jannik.

Rimanendo in casa “USA”, c’è da segnalare l’uscita di scena di Taylor Fritz (n.12 del ranking), sconfitto dal connazionale Brandon Nakashima (n.49 del mondo) con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 (4). Quest’ultimo affronterà nel secondo turno il francese Arthur Fils (n.24 ATP), uscito vittorioso contro l’altro statunitense Brandon Holt (n.227 del mondo) per 6-4 6-1.

In un altro derby stelle e strisce Ben Shelton (n.14 del mondo) ha piegato la resistenza di Reilly Opelka (n.322 del mondo), tornato a competere da alcune settimane dopo una lunga assenza per infortunio. Una partita che si è decisa in due tie-break (7-6 (3) 7-6 (3)). Shelton attende il vincitore del confronto tra Matteo Arnaldi e l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

A segno il cinese Zhizhen Zhang (n.44 del mondo) contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.48 ATP) per 6-3 7-6 (4). L’asiatico sarà il prossimo avversario di Andrey Rublev, reduce dalla Finale persa a Montreal. Successo molto sofferto quello dell’argentino Sebastian Baez (n.20 del ranking) contro il padrone di casa Marcos Giron (n.45 ATP) con lo score di 6-4 5-7 7-6 (6). Baez se la vedrà nel secondo turno contro l’australiano Jordan Thompson (n.32 del mondo), che l’ha spuntata contro il francese Ugo Humbert (n.17 ATP) per 3-6 6-3 7-6 (4).

Vittoria di Jiri Lehecka (n.35 ATP), in ripresa dopo un importante problema fisico alla schiena che l’ha tenuto fuori dal circuito per diverse settimane. Il ceco ha regolato con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 l’argentino Mariano Navone (n.38 ATP) e affronterà nel prossimo round il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.4). A completare il tutto, il successo del giapponese Yoshihito Nishioka (n.52 del mondo) contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.51 ATP) per 6-4 7-5. Il nipponico sarà il prossimo rivale del polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.5).