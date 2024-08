MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 30 agosto, primo giorno di prove libere del GP d’Aragon, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2024. Sulla pista spagnola, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Un circuito molto particolare, con zone di grande accelerazione, mixate a tratti guidati piuttosto lenti.

Disegnato dal famoso architetto Herman Tilke, il circuito è stato inaugurato nel 2010 e da allora ha ospitato il Mondiale ininterrottamente fino al 2022. Reintrodotto in calendario quest’anno, il tracciato ospiterà la quindicesima edizione.

Negli ultimi due appuntamenti disputati al MotorLand è stata Ducati a trionfare portando a quota 3 il numero di successi finora ottenuti dalla scuderia di Borgo Panigale. Nel 2021, Francesco Bagnaia centrò la sua prima emozionante vittoria nella classe regina mentre, nel 2022, Enea Bastianini firmò il suo quarto successo nella massima cilindrata dopo un intenso duello con l’attuale compagno di squadra. Sarà interessante capire cosa accadrà quest’anno.

Il venerdì del GP d’Aragon sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201), limitatamente in quest’ultimo caso alle FP1 delle tre classi; in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

MOTOGP OGGI IN TV GP ARAGON 2024

Venerdì 30 agosto

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP ARAGON 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta tv il venerdì di Aragon. Sky Sport Uno (201) garantirà la copertura solo della prima sessione di libere delle tre categorie. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre categorie. Non vi sarà modo di guardare in chiaro prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento iberico potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e la differita delle gare domenicali delle tre classi sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 30 agosto

Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne.