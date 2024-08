MotoGP, Franco Morbidelli: “Oggi sono andato forte, un grande orgoglio approdare al Team VR46”

Super Morbido a Spielberg. Franco Morbidelli ha terminato al secondo posto la seconda sessione di prove libere del GP d’Austria, undicesima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo weekend al celeberrimo Red Bull Ring.

Una grandissima prestazione per il pilota della Ducati Pramac, abile a rimediare un ritardo di +0.281 rispetto al davvero incontenibile Francesco “Pecco” Bagnaia, fuoriclasse che per l’occasione ha segnato il nuovo record della pista con 1:28.508, incantando gli spettatori con una guida spettacolare caratterizzata da grandi staccate. Il posto d’onore tra l’altro è arrivato nello stesso giorno dell’annuncio circa l’approdo del centauro al Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Una volta arrivato in mixed zone, il nativo di Roma ha commentato quanto fatto: “Un bel modo di chiudere la giornata annunciando questa bellissima notizia – ha detto “Frankie” ai microfoni di Sky Sport Italia – Sono contento di aver chiuso l’accordo con il Team di Valentino per tantissimi motivi che potete immaginare. Ho una forte relazione con quella squadra, sono nato lì: correre con loro mi riempie d’orgoglio e mi dà una grande motivazione in vista del futuro“.

Morbidelli ha poi continuato: “Il passo è molto buono, Pecco ha qualcosa in più. Dobbiamo continuare a migliorare domani, vedremo di quanto. Oggi ero in forma, andavo forte. Mi mancano ancora alcuni km, il feeling con la squadra è ottimo ma sono mancati quei cinque giorni iniziali in cui lavori da mattina a sera e ti conosci. Quello stiamo cercando di recuperarlo adesso”.