MotoGP, Franco Morbidelli nel Team VR46 dal 2025: oggi l’annuncio ufficiale

Il puzzle è quasi completo. Si attendevano i crismi dell’ufficialità sulla composizione del Team Pertamina Enduro VR46 e l’annuncio odierno di Franco Morbidelli, prossimo a sposare la causa della squadra di Valentino Rossi, va in questa direzione. Non è certo una sorpresa. Il “Morbido” era tra i profili migliori per “Dottore”, considerata la partenza di Marco Bezzecchi in direzione Aprilia.

Morbidelli è da sempre legato a Rossi, citando anche la sua formazione presso la nota Academy, e quindi questo passaggio dalla Ducati Pramac alla VR46 era assai prevedibile. Il centauro italiano ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo e resterà in sella a una Ducati GP24 anche per la prossima stagione.

Il pilota nostrano potrà lavorare con Matteo Flamigni, ex di Valentino Rossi e attuale capotecnico di Bezzecchi, e vedremo se Franco riuscirà a tornare ad alto livello, considerando anche il lavoro di affinamento con la Rossa. “Sono contento di accogliere Franco nel nostro team, lo conosco fin da bambino, l’abbiamo cresciuto e sono davvero emozionato. Secondo noi è un pilota che vale ed è molto veloce. Negli ultimi anni ha sofferto con Yamaha, poi ha avuto un grave infortunio a inizio anno, ma ora sta andando forte. Non è stato facile, anche perché Franco aveva altre possibilità. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme, con lui possiamo raggiungere grandi obiettivi“, le parole di Alessio Salucci, team director del team ai microfoni di Sky Sport.

A questo punto, manca solo l’annuncio dello spagnolo Fermin Aldeguer nel Team Gresini.