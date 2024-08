MotoGP, Francesco Bagnaia vola nelle pre-qualifiche a Spielberg! 2° Morbidelli davanti a Martin e a Marquez. Bastianini in Q2

Francesco Bagnaia è stato il più veloce delle pre-qualifiche del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, effetti speciali per Pecco che ha siglato il record della pista “ufficiale” di 1:28.508, migliorando quanto fatto da Marco Bezzecchi l’anno scorso (1:28.533). Un Bagnaia in grande forma e desideroso di dare l’assalto alla vetta della classifica occupata dallo spagnolo Jorge Martin (Ducati).

Il pilota di Chivasso ha preceduto di 0.281 un ottimo Franco Morbidelli (Ducati Pramac) e il leader del campionato di 0.319, non perfetto in alcune frenate. Un layout su cui è fondamentale trovare i punti di staccata adeguati, al pari di una grande velocità in uscita dalle curve. Da questo punto di vista Bagnaia sembra avere tutto sotto controllo. A completare il quadro della top-5 troviamo Marc Marquez (Ducati Gresini) a 0.350 e il sudafricano Brad Binder (KTM) a 0.461.

In nona e decima piazza hanno terminato Marco Bezzecchi (Ducati VR46) a 0.725 ed Enea Bastianini (Ducati ufficiale) a 0.773 dal compagno di squadra, preceduti dall’altra GP23 dello spagnolo Alex Marquez (Gresini) sesto a 0.548 e dalla coppia di Aprilia composta da Aleix Espargaró (settimo a 0.599) e da Maverick Vinales (ottavo a 0.609).

In Q1 dovrà iniziare, invece, Pedro Acosta che quest’oggi ha collezionato non poche cadute e faticato a trovare il feeling giusto con la GasGas: undicesimo il talentuoso spagnolo a 0.800. Da segnalare in casa Italia, il 16° posto di Luca Marini (Honda) a 1.301, il 20° di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) a 1.550, costretto a fare pochi giri per un infortunio alla spalla, mentre 23° Lorenzo Savadori su Aprilia a 2.037.