Matteo Berrettini non sarà testa di serie agli US Open 2024: rischia un nuovo sorteggio tremendo come a Wimbledon

Matteo Berrettini, che martedì scorso era 42° nell’aggiornamento del ranking ATP a quota 1170 punti, è stato eliminato al primo turno nel Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro, che aveva ricevuto una wild card per essere ammesso direttamente al tabellone principale, ha perso i 10 punti ottenuti nel 2023.

Il tennista italiano, per questi motivi, è sceso da quota 1170 a 1160, ed al momento ha ceduto anche due posizioni nella classifica mondiale, ma altri atleti ancora in corsa a Cincinnati potrebbero scavalcarlo. Il ranking di martedì 20 agosto, inoltre, definirà le 32 teste di serie degli US Open.

Non sarà presente nel seeding dell’ultimo torneo stagionale dello Slam, dunque, Matteo Berrettini, che incontrerà una testa di serie al primo o al secondo turno (in caso di vittoria all’esordio per entrambi) degli US Open: a Wimbledon l’azzurro fu battuto da Jannik Sinner nel derby italiano andato in scena al secondo turno.