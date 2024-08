LIVE Sonego-Michelsen, ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA: azzurro a caccia del primo titolo dell’anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della Finale del 250 di Winston Salem di Lorenzo Sonego contro Alex Michelsen.

È la quattordicesima finale azzurra in stagione! Nel sabato conclusivo del torneo della Carolina del Nord l’azzurro è saputo spingersi senza lasciare per strada nemmeno un parziale. Finalmente una settimana in cui Sonego è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello con continuità e, va detto, in cui il sorteggio non è stato dei peggiori, visto anche il campo di partecipazione. Ciò non è successo sovente nel 2024, ed anche ai prossimi US Open ci sarà Tommy Paul (testa di serie numero 14) ad attendere il torinese all’esordio.

Il rivale per il titolo dell’ex n.21 del mondo si chiama Alex Michelsen, ed è uno dei prospetti USA più interessanti nel circuito. Nella giornata di ieri ha regolato in semifinale il redivivo iberico Pablo Carreno-Busta (7-6, 2-1 ritiro), conquistando il diritto di giocare la seconda finale in carriera dopo Newport 2023 persa da Mannarino. Non ci sojo precedenti nel circuto maggiore, tuttavia quest’anno si sono incontrati sulla terra del ricco Challenger di Cagliari, con la vittoria dell’azzurro per 6-3, 2-6, 6-3.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della Finale di Winston Salem di Lorenzo Sonego contro Alex Michelsen. SI PARTE ALLE 23!