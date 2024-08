LIVE Sinner-Michelsen, US Open 2024 in DIRETTA: il giovane americano richiede attenzione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Alex Michelsen, valido per il secondo turno degli US Open 2024 di tennis, ultimo torneo stagionale del Grand Slam.

Siamo nella parte alta del tabellone: il tennista italiano è il numero 1 del seeding, ed è già certo di restare anche a fine torneo in vetta al ranking ATP, mentre lo statunitense nell’ultimo aggiornamento della classifica mondiale era al 49° posto.

La sfida odierna tra l’azzurro Jannik Sinner ed il padrone di casa statunitense Alex Michelsen andrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium, ovvero il campo principale: il match sarà il primo del programma ed avrà inizio alle ore 18.00 italiane.

Quello odierno sarà il secondo confronto tra i due, e l’unico precedente risale ad un paio di settimane fa, nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, quando Jannik Sinner vinse il torneo dopo aver superato lo statunitense ai sedicesimi per 6-4 7-5.

