Dove vedere in tv Sinner-Michelsen, US Open 2024: orario esatto, programma, streaming

Il secondo turno degli US Open 2024 di tennis, oggi, giovedì 29 agosto, vedrà protagonista l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che dopo aver battuto Mackenzie McDonald al primo turno, sarà opposto all’altro statunitense Alex Michelsen, giustiziere del connazionale Eliot Spizzirri all’esordio.

Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 18.00 italiane e si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium: si tratta del secondo incrocio tra i due con l’unico precedente andato in scena un paio di settimane fa a Cincinnati. Sinner vinse nei sedicesimi per 6-4 7-5.

La diretta tv di Sinner-Michelsen, match degli US Open 2024, sarà affidata a Sky Sport Uno e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO US OPEN 2024

Giovedì 29 agosto – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 18.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Alex Michelsen (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno e SuperTennis HD

