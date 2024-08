LIVE Sinner-Michelsen, ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA: esordio contro il potente americano per il n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alex Michelsen, primo turno del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.1 del mondo) affronterà il potente tennista americano e sarà un bel test per comprendere la sua forma fisica, visto quanto è accaduto nella trasferta in Canada.

Sinner, infatti, è stato sconfitto nei quarti di finale dal russo Andrey Rublev, faticando a sostenere lo sforzo del doppio impegno nella stessa giornata. Per via della pioggia caduta nelle ore precedenti, gli organizzatori erano stati costretti a imporre il doppio turno e Jannik, dopo aver sconfitto in maniera netta Alejandro Tabilo, non è riuscito a esprimersi come avrebbe voluto contro Rublev.

Di conseguenza, vedremo quale sarà la versione del pusterese al cospetto di un tennista già rodato su questi campi e in grado ieri di battere il più quotato Tallon Griekspoor. Un successo in tre set per lo statunitense, che ha fatto vedere tutte le sue qualità: grande potenza al servizio e nei colpi al rimbalzo. Non sarà semplice per l’azzurro sostenere la velocità di palla del suo avversario.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alex Michelsen, primo turno del Masters1000 di Cincinnati: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda sul campo centrale e sarà preceduta dal match tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il greco Stefanos Tsitsipas, il cui inizio è previsto alle 17.00 italiane. Buon divertimento!