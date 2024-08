LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: i fiorettisti calano il sipario al Grand Palais

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona e ultima giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Calano il sipario al Grand Palais i fiorettisti, con l’Italia che vuole almeno una medaglia per arrivare a quota cinque metalli nella spedizione nella capitale transalpina. C’è poi da riscattare un argento che avrebbe dovuto essere altro, oltre ad un’eliminazione cocente ai quarti di finale del m.1 al mondo.

Il terzetto tricolore sarà composto dai tre protagonisti della prova individuali: Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini. Il quartetto sarà completato dalla riserva Alessio Foconi, pronto ad entrare e dare il suo contributo quando sarà chiamato in causa. Azzurri che debutteranno alle 11.50 ai quarti di finale contro la Polonia, un assalto che non dovrebbe portare troppi problemi ai nostri fiorettisti. Il problema vero arriverà in semifinale, quando gli italiani sfideranno la vincente di Stati Uniti-Egitto.

Americani nettamente favoriti, con nelle loro fila il campione olimpico Nick Itkin e una stella del fioretto come Alexander Massialas. Nella parte alta del tabellone la testa di serie n.1 spetta al Giappone, che debutta contro il Canada. L’ultimo quarto di finale sarà tra i padroni di casa della Francia e la Cina, con i transalpini favoriti. Fioretto a squadre maschile che sarà l’ultima medaglia assegnata dalla scherma. I campioni del mondo in carica sono i nipponici, mentre negli ultimi appuntamenti gli azzurri hanno sempre faticato. C’è però tanta voglia di riscatto, con Marini avvelenato per la rimonta subita da Patry, e Macchi che vuole assolutamente andarsi a riprendere la medaglia d’oro, sfuggita tra mille polemiche nella finale individuale.

I quarti di finale saranno tutti in contemporanea a partire dalle 11.50, con i fiorettisti che inizieranno il loro cammino dai quarti di finale contro la Polonia.