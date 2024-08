LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Paltrinieri e Acerenza a caccia del podio sulla Senna!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km maschile di nuoto di fondo ai Giochi olimpici di Parigi. E’ la gara attesa da tre anni per tutti gli specialisti del nuoto di fondo, compresi i nostri azzurri, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza che nelle ultime stagioni sono spesso saliti sul podio a tutti i livelli nelle gare internazionali.

Si gareggia nella Senna dopo le grandi polemiche degli ultimi tempi, alimentate anche dalle conseguenze di chi ha affrontato la gara di triathlon con la frazione a nuoto nel fiume che taglia Parigi. Ieri però, la gara femminile si è disputata regolarmente e dunque è tutto confermato. Dopo tante discussioni, oggi si entra in acqua nella speranza che i tanti investimenti sostenuti per rendere balneabile la Senna abbiano dato qualche frutto. Nella 10 km femminile gli azzurri sono fra i grandi favoriti. Gregorio Paltrinieri, bronzo a Tokyo, e Domenico Acerenza, reduce da un titolo europeo a Roma, da diversi podi iridati, possono dire la loro per la vittoria e, visto l’andamento della gara di ieri, non potranno permettersi di restare indietro: serve la gara di testa.

Il lotto dei favoriti è piuttosto ampio ma l’impressione è che la gara si possa fare sui due ungheresi, Kristof Rasovszky e David Bethlehem (quarto nei 1500 in piscina dopo un grande Europeo a Belgrado) sono gli atleti più in forma, attenzione a Florian Wellbrock che non è apparso in grande condizione in piscina ma è sempre difficile da battere. Tra i favoriti anche i francesi Marc Antoine Olivier e Logan Fontaine. Tanti gli specialisti della piscina che proveranno ad essere protagonisti sulla Senna, da Jaouadi ad Auboeck, da Christiansen a Wiffen, da Jaouadi e Tuncelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 10 km maschile di nuoto di fondo ai Giochi olimpici di Parigi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si parte alle 7.30. Buon divertimento!