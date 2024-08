LIVE MotoGP, GP Austria 2024 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, Bagnaia cerca il sorpasso su Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Si entra nel vivo nel weekend sui monti della Stiria. Dopo le prime sessioni disputate ieri, oggi cronometri e punti faranno la differenza.

Sul tracciato del Red Bull Ring la giornata prenderà il via alle ore alle ore 10.10 con la seconda sessione di prove libere. 30 minuti che faranno da apripista alle qualifiche che scatteranno alle ore 10.50 con la Q1, mentre la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 11.15 andando a comporre la griglia di partenza della Sprint Race che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00.

Il pilota con il numero 1 sul cupolino, ha chiuso le pre-qualifiche fermando i cronometri sul tempo di 1:28.508 rifilando 281 millesimi a un positivo Franco Morbidelli, mentre al terzo posto troviamo un’altra Ducati, quella di Jorge Martin a 319. Quarta posizione per Marc Marquez a 350, quinta per Brad Binder a 461, mentre è sesto Alex Marquez a 548. Nel complesso, quindi, 7 moto di Borgo Panigale nelle prime 10 posizioni.

Il sabato del Red Bull Ring scatterà alle ore 10.10, con le qualifiche alle ore 10.50, mentre la Sprint Race scatterà alle ore 15.00.