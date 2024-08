MotoGP, Bagnaia mette la freccia nelle prove libere. Vantaggio su Martin in Austria?

La consueta progressione di Francesco Bagnaia al venerdì. Il due-volte campione del mondo, infatti, ha messo in scena una bellissima crescita nel corso del primo giorno del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Sul tracciato del Red Bull Ring, incastonato tra i monti della Stiria, il pilota del team Ducati Factory, dopo aver vissuto una prova libera mattutina nella quale si è concentrato solamente sul consumo delle gomme, ha cambiato marcia nelle pre-qualifiche, mettendo in mostra un feeling davvero notevole con la sua GP24. Si sapeva che la moto di Borgo Panigale si adattasse particolarmente bene sulla pista austriaca, ma “Pecco” ha comunque impressionato.

Il pilota con il numero 1 sul cupolino, ha chiuso la sessione pomeridiana fermando i cronometri sul tempo di 1:28.508 rifilando 281 millesimi a un positivo Franco Morbidelli, mentre al terzo posto troviamo un’altra Ducati, quella di Jorge Martin a 319. Quarta posizione per Marc Marquez a 350, quinta per Brad Binder a 461, mentre è sesto Alex Marquez a 548. Nel complesso, quindi, 7 moto di Borgo Panigale nelle prime 10 posizioni.

Dopo il round di Silverstone, che ha visto primeggiare Jorge Martin nel confronto diretto, Francesco Bagnaia vuole rispondere. Sia per tornare in vetta alla classifica generale, sia per mandare un messaggio al suo rivale spagnolo. Dopo le 4 vittorie consecutive nelle gare domenicali, il Gran Premio di Gran Bretagna ha visto solamente un terzo posto per “Pecco”. Al Red Bull Ring, dopo la doppietta di un anno fa, è necessaria una conferma per rilanciare la propria candidatura al titolo. L’Austria potrebbe davvero essere l’ago della bilancia della seconda parte di stagione?