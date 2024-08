MotoGP, la sfida per l’Iride tra Bagnaia e Martin è rovente. Proprio come l’Aragona, dove si corre domenica

Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale riparte dall’Aragona. L’appuntamento spagnolo torna in calendario dopo un’inopinata stagione d’assenza e si annuncia pirotecnico in virtù della situazione della classifica iridata, dove Francesco Bagnaia comanda con 5 punti di vantaggio su Jorge Martin.

La sfida tra il ventisettenne piemontese e il ventiseienne madrileno è rovente, nonostante Pecco sia a tutti gli effetti la punta di diamante di Ducati, nonché l’uomo su cui la Casa di Borgo Panigale punta con più decisione. È però ammirevole constatare come Martinator – destinato a montare in sella a un’Aprilia – si stia rivelando un rivale indefesso.

Con 333 punti ancora sul piatto da qui a fine stagione, è evidente come la sfida debba essere considerata apertissima. In realtà, guardando la situazione da una prospettiva più lucida, va rimarcato come Martin stia facendo di tutto per tenere vivo un Mondiale altrimenti indirizzato. Bagnaia ha vinto 7 GP contro 2, ma l’irriducibilità dell’alfiere Pramac gli impedisce di “scappare”.

Per il resto, grossi temi non ce ne sono. Viene da chiedersi quanto a lungo proseguirà questo martellante monopolio Ducati, arrivata a firmare 8 triplette di fila (con tanto di sette poker nelle ultime quattro gare)! La domanda è se la Casa di Borgo Panigale potrà più essere battuta da qui a fine stagione.

Infine, Enea Bastianini e Marc Marquez appaiono contender per il titolo solo stando all’aritmetica. La Bestia ha 61 lunghezze di distacco dal compagno di squadra, mentre El Trueno de Cervera ne conta 83. Il problema non è però solo la distanza da Bagnaia, bensì anche quella da Martin. Un conto è recuperare su un avversario, un altro farlo su due…