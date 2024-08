MotoGP, orari prove libere GP Aragon 2024: programma 30 agosto, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Dopo una settimana di pausa, torna il Mondiale di MotoGP 2024. Si correrà, infatti, il rientrante Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento della stagione, sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz. Dopo una stagione di assenza dal calendario, la pista spagnola torna prepotentemente alla ribalta con una gara che metterà in palio 37 punti totali di capitale importanza per quanto riguarda la corsa verso il titolo.

Dopo il weekend del Red Bull Ring vediamo una classifica di nuovo rivoluzionata. Jorge Martin aveva superato Pecco Bagnaia a Silverstone, con il campione del mondo che si è ripreso la vetta della graduatoria generale tra i monti della Stiria. Il portacolori del team Ducati Factory comanda con 275 punti e 5 lunghezze di vantaggio proprio su “Martinator”, quindi al terzo posto troviamo Enea Bastianini con 214 punti mentre è quarto Marc Marquez con 192.

Oggi si parte con le prime sessioni di prove libere e, nel caso della MotoGP, le attesissime pre-qualifiche delle ore 15.00 che andranno a comporre lo schieramento di partenza di Sprint Race e gara.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del GP di Aragon sarà disponibile sul canale Sky Sport MotoGP (208) mentre su Sky Sport 1 (201) saranno disponibili le prove libere 1 delle tre classi. In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle due sessioni della classe regina.

CALENDARIO GP ARAGON 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 30 agosto

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche