LIVE Motocross, GP Olanda MXGP 2024 in DIRETTA: prosegue il duello tra Gajser e Prado, Herlings terzo incomodo

Motocross MXGP, GP Olanda 2024, debutta la Ducati con il ritorno di Cairoli.

Quando Glenn Coldenhoff è in giornata, è praticamente inarrestabile, e questo è esattamente ciò che è accaduto durante la qualifica del GP d’Olanda. Ha effettuato una partenza impeccabile e ha condotto la gara in testa dall’inizio alla fine, nonostante la pressione iniziale di Jorge Prado, che ha chiuso al terzo posto, e successivamente di Romain Febvre, arrivato secondo dietro al pilota ufficiale Fantic.

Notevole la rimonta di Jeffrey Herlings, che ha concluso quarto dopo essere stato penalizzato da una partenza non ottimale, costringendolo a una lunga rimonta fino a posizionarsi alle spalle del campione del mondo in carica, Prado. Quinto posto per Tim Gajser, anche lui autore di una gara in recupero dopo una partenza non perfetta. Ottimo il rientro di Tony Cairoli, che ha portato la nuova Ducati sulla scena mondiale.

Grazie a una solida partenza e a un buon ritmo, Cairoli ha concluso in settima posizione, perdendo però contatto con i primi. Buona anche la prestazione di Mattia Guadagnino, che ha chiuso ottavo, mentre Bonacorsi, Forato e Monticelli hanno terminato rispettivamente all’11°, 17° e 19° posto.

Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10.