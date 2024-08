LIVE Italia-Turchia, Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA: big match delicatissimo, in palio la leadership generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per l’ultima giornata della fase a giorni del torneo di volley femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi si decideranno tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale, sarà una giornata con 4 match decisivi, per avere un quadro chiaro della situazione dovremo aspettare il match conclusivo tra Brasile e Polonia.

Nella giornata di ieri i ragazzi di Fefè De Giorgi si sono letteralmente superati concludendo al primo posto generale la fase a gironi, oggi le azzurre di Julio Velasco proveranno a fare lo stesso. Buon impatto olimpico per Danesi e compagne che, dopo aver faticato contro la Repubblica Dominicana (3-1), si sono sciolte nel match contro l’Olanda. Al momento l’Italia occupa la prima posizione nella sua pool con 6 punti e la seconda nella classifica generale, con il Brasile avanti per il quoziente set. La Turchia, una delle favorite per le medaglie, ha invece faticato più del dovuto, strappando una vittoria al tie-break con l’Olanda, recuperando da due set di svantaggio e perdendo un parziale anche contro la Repubblica Dominicana. Vincere oggi potrebbe risultare determinante, in negativo o in positivo, al momento se l’Italia dovesse finire in prima posizione incontrerebbe la Repubblica Dominicana ai quarti di finale, in caso di risultati diversi ci sarebbe invece il rischio di incrociarsi con Stati Uniti o Serbia, la situazione è estremamente incerta. Queste due formazioni si sono affrontate numerose volte negli ultimi mesi, l’inerzia sembra dalla parte della Turchia con 5 vittorie negli ultimi 6 scontri diretti, ma le ragazze di coach Santarelli hanno mostrato parecchie difficoltà in questa stagione.

La Turchia non potrà fare assolutamente a meno di Melissa Vargas, si tratta di una formazione che rispecchia i nostri stessi punti di forza e di debolezza, la differenza è che l’Italia può contare su una qualità e su un sistema muro-difesa sulla carta migliori. Resta da capire se Velasco butterà da subito nella mischia Paola Egonu o se preferirà partire con Ekaterina Antropova dopo l’ottima prestazione contro l’Olanda.

