Pagelle Italia-Turchia 3-0 volley femminile: segnali da Caterina Bosetti, Egonu domina la sfida con Vargas

PAGELLE ITALIA-TURCHIA 3-0 VOLLEY FEMMINILE

Alessia Orro, 8: dà la sensazione di aver acquisito una nuova maturità. Gioca con una naturalezza che raramente aveva mostrato negli anni scorsi, dispensa palloni con razionalità e mette a segno anche 5 punti, tanti per una palleggiatrice.

Paola Egonu, 8: stravince lo scontro diretto con Vargas e gioca una partita di grande sostanza. Soprattutto mette a terra i palloni che ‘scottano’, proprio quello che deve fare un opposto. Chiude con 20 punti: suo l’ace che pone fine alla contesa.

Caterina Bosetti, 7: non guardiamo solo le statistiche. È il linguaggio del corpo ad essere completamente cambiato rispetto alle prime due partite. I problemi al ginocchio sembrano in via di completa risoluzione. In ricezione è tornata ad essere una garanzia, così come in difesa. Anche in attacco si sono visti decisi passi in avanti, come testimoniano i 6 punti realizzati. Se Caterina Bosetti è in condizione, per l’Italia cambia davvero tutto.

Myriam Sylla, 8: in attacco sembra tornata quella di qualche anno fa. Mette a terra palloni con una potenza inaudita, confeziona 11 punti con una efficacia superiore al 40%. Il vero salto di qualità con Velasco lo ha però compiuto in seconda linea.

Anna Danesi, 7: tocca tantissimi palloni a muro, in attacco si rivela solida. Non si fa condizionare dopo un clamoroso errore sul 19-17 nel terzo set che avrebbe potuto riaprire la partita.

Sarah Fahr, 6: tra le azzurre è quella che più di tutte sembra faticare ad entrare in forma. In attacco fa tanta fatica, dando la sensazione che l’intesa con Orro non sia delle migliori. Ma anche a muro potrebbe fare molto di più.

Monica De Gennaro, 7: fa ammattire le attaccanti turche con le sue difese. Insolitamente commette qualche errore con il bagher in fase di ricostruzione.