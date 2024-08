Volley femminile, Italia prima nella classifica delle Olimpiadi se… Polonia-Brasile decisiva, cambia il tabellone

L’Italia ha travolto la Turchia con un perentorio 3-0 nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha così chiuso la fase a gironi con ben tre successi all’attivo: 3-1 alla Repubblica Dominicana, 3-0 all’Olanda e oggi la netta affermazione contro le Campionesse d’Europa, surclassate in lungo e in largo nella capitale francese. La nostra Nazionale si è meritata il primo posto nella Pool C, ma le azzurre devono ancora aspettare per conoscere quale sarà l’avversaria da affrontare nei quarti di finale.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta sarà determinato dalla classifica combinata tra i tre gironi: le tre vincitrici verranno collocate tra primo e terzo posto seguendo nell’ordine numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti; le tre seconde classificate verranno posizionate tra quarta e sesta piazza adottando il medesimo criterio; le due migliori terze classificate saranno settima e ottava, sempre in base al già citato parametro.

L’Italia sarà o prima o seconda in questa graduatoria, ma per conoscere il proprio destino dovrà aspettare la partita di stasera (ore 21.00) tra Brasile e Polonia. Le azzurre saranno sicuramente prime se la compagine europea dovesse sconfiggere le verdeoro per 3-1 o 3-2, oppure se le sudamericane dovessero avere la meglio al tie-break. Se la Polonia dovesse battere il Brasile per 3-0 allora l’Italia deve sperare di avere un migliore quoziente punti rispetto alle biancorosse per restare davanti. Stesso discorso in caso di affermazione di Gabi e compagne per 3-1.

Il piazzamento è fondamentale perché cambierebbe radicalmente il cammino dell’Italia nella rassegna a cinque cerchi: il primo posto nella classifica combinata garantirebbe il quarto di finale contro la non irresistibile Repubblica Dominicana (seconda miglior terza), mentre la seconda piazza offrirebbe l’incrocio con la miglior terza, ovvero la peggiore nella Pool A tra USA, Cina e Serbia (sulla carta la sconfitta dello scontro diretto tra asiatiche e balcaniche).

ITALIA PRIMA NELLA CLASSIFICA COMBINATA DELLE OLIMPIADI SE…