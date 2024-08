LIVE Italia-Serbia, Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA: si ripete la sfida di Tokyo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale del torneo femminile alle Olimpiadi di Parigi: la Nazionale azzurra affronta la Serbia campione del mondo. E’ il remake del quarto di finale di Tokyo che spense i sogni dell’Italia di Davide Mazzanti. La Serbia vinse nettamente e si qualificò per la semifinale, andando poi a conquistare uno storico bronzo, tra un titolo mondiale e l’altro.

Per l’Italia è “la” partita. Dall’altra parte della rete un gruppo di giocatrici di altissimo spessore, a partire da Maja Ognjenovic, l’alzatrice dei tanti trionfi, ora di stanza a Scandicci, fino ad arrivare alla schiacciatrice più forte del mondo, Tijana Boskovic, che vanta due titoli mondiali. Le azzurre contro le serbge hanno perso la finale iridata del 2018 e il quarto di finale di Tokyo, poi sempre nel 2021 sono andate a vincere l’Europeo proprio in casa delle slovene. E’ passato tanto tempo dall’ultima sfida diretta con in palio qualcosa di importante e il tempo potrebbe giocare a favore delle azzurre, che possono contare su un gruppo indubbiamente più giovane

Bella la battaglia anche in panchina con un guru della pallavolo femminile come Giovanni Guidetti alla guida del team serbo che affronta per la prima volta in un torneo ufficiale un guru della pallavolo in generale come Julio Velasco. la partita si fa anche qui, con l’Italia che dovrà studiare una marcatura speciale per Boskovic, senza però lasciare troppo spazio alle altre rivali, che hanno le carte in regola per recitare al meglio il ruolo di attrici non protagoniste.

L’alzatrice della squadra serba è una delle giocatrici faro del movimento balcanico, Maja Ognjenovic, 40 anni, che in Italia ha giocato a più riprese vestendo la maglia di Jesi, Modena, Piacenza e ora di Scandicci con cui ha disputato la finale scudetto nella passata stagione. L’opposta è la temutissima e attesissima Tijana Boskovic, faro dell’Eczacibasi Istanbul, dove gioca da ormai nove stagioni. In banda giocato la trentenne Bianka Busa, un passato anche in Italia, tra Montichiari e Vicenza, lo scorso anno al Vakifbank, nella prossima stagione sempre in Turchia all’Aras Kargo Spor Kulübü. L’altra banda è uno dei volti nuovi della nazionale serba, Bianka Uzelac, 20 anni, reduce da una stagione in Brasile nel Fluminense e dal prossimo anno all’Aras Kargo Spor Kulübü. Guidetti spesso si affida anche a Katarina Lazovic del Galatasaray e a Bojana Milenkovic, ec Scandicci, in forza al Nilüfer Belediyespor sempre in Turchia.

Al centro giocano una vecchia conoscenza del campionato italiano come Jovana Stevanovic, ex Milano, Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore e attualmente in forza all’Eczcibasi e un’altra “italiana” di adozione come Maja Aleksic, lo scorso anno a Vallefoglia e il prossimo a Novara. Il libero è Silvija Popovic, giocatrice del Lugoj in Turchia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del quarto di finale del torneo femminile alle Olimpiadi di Parigi: la Nazionale azzurra affronta la Serbia campione del mondo, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 21.00!