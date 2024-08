LIVE ginnastica ritmica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia vuole recitare il ruolo di protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per la ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici di Parigi. Inizia la caccia al podio delle azurre cvhe si affidano a Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri per la gara individuale e ad una squadra di alta qualità.

L’Italia vuole essere grande protagonista nelle gare di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale azzurra ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni importanti con Sofia Raffaeli nel concorso generale individuale e con le Farfalle nel concorso a squadre. Le azzurre possono ambire alle medaglie: la marchigiana ci proverà per la prima volta in carriera, fresca d’argento a Mondiali ed Europei; il gruppo guidato da Alessia Maurelli ci riprova dopo aver conquistato il bronzo tre anni fa a Tokyo.

Sofia Raffaeli è pronta a fronteggiare soprattutto la tedesca Darja Varfolomeev e la bulgara Stiliana Nikolova. Le Farfalle avranno un compito arduo contro Bulgaria, Israele, Spagna, Cina, Ucraina. Si incomincerà giovedì 8 agosto con le qualificazioni individuali e si proseguirà venerdì 9 agosto con le qualificazioni a squadre e la finale all-around delle individualiste. L’evento si concluderà sabato 10 agosto con l’atto conclusivo della gara per gruppi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della ginnastica ritmica e degli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024. In programma oggi dalle 10.00 il concorso generale individuale (prima parte) con Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e alle 15.00 il Concorso generale individuale, qualificazioni (seconda parte) sempre con Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri.

