LIVE F1, GP Olanda 2024 in DIRETTA: Ferrari deve recuperare per le qualifiche, si parte con le FP3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la FP3 e le qualifiche in diretta tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP d’Olanda, round del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Zandvoort, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso che prevede la terza sessione di prove libere e le qualifiche. Le squadre e i piloti dovranno lavorare in funzione della massimizzazione della propria prestazione per ottenere il miglior tempo possibile.

La Ferrari va in cerca di risposte. Il primo giorno di prove libere non è stato lusinghiero per la Rossa. Tanti problemi di bilanciamento sulla SF-24 del monegasco Charles Leclerc, specialmente in termini di trazione. Su un circuito angusto, fatto di una successione innumerevole di curve, tra cui due sopraelevate, avere un assetto stabile è troppo importante. In più, c’è stato anche un problema tecnico sulla monoposto dello spagnolo Carlos Sainz (cambio) a complicare le cose.

La sfida per la pole-position è quantomai aperta. McLaren e Mercedes hanno tutto per andare a prendersi la p.1. In particolare Lando Norris e George Russell hanno fatto vedere di essere particolarmente in palla. Per Max Verstappen non sarà facile, visti i problemi che la Red Bull ha evidenziato nel day-1. Da capire se la scuderia di Milton Keynes avrà le possibilità per mutare il corso degli eventi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP d’Olanda, round del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costati. Si comincia con la FP3 alle 11.30, mentre le qualifiche prenderanno il via dalle 15.00. Buon divertimento!