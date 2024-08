F1, George Russell svetta nella FP2 a Zandvoort. 9° Leclerc e Sainz con problemi al cambio

Calato il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP d’Olanda, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Zandvoort la Mercedes ha mostrato i muscoli con George Russell. Il britannico ha fermato i cronometri sull’1:10.702 a precedere di 61 millesimi la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e di 0.111 il compagno di squadra, Lewis Hamilton. A chiudere la top-5 l‘altra McLaren del britannico Lando Norris a 0.259 e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen a 0.284.

Russell convincente anche sul passo gara, avendo inanellato tornate nella simulazione sul piede dell’1:15 basso con gomme soft, mentre McLaren ha girato con le medie non così distante con Norris e coperto molti più giri, facendo meglio di Verstappen con le stesse mescole. Tanto graining per l’olandese sulle gomme Pirelli, non un bel segnale.

Una FP2 interrotta alcuni minuti per l’incidente della Haas del tedesco Nico Hulkenberg e caratterizzata dai problemi della Ferrari. La prima notizia spiacevole è stata lo stop dello spagnolo Carlos Sainz, costretto a chiudere anzitempo le libere per problemi al cambio e chiudendo quindi 19° a 2.406 dalla vetta.

Prestazione mediocre per l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc. Solo nono il ferrarista a 0.741 con tanti problemi di assetto per via del vento che la SF-24 ha sofferto particolarmente. Giova ricordare che la vettura di Leclerc affronterà il week end con la quarta power unit stagionale, quindi motore fresco. Il fatto che Charles sia alle spalle anche della Haas del danese Kevin Magnussen (+0.728) è abbastanza significativo. Notte fonda per il messicano Sergio Perez, solo 12° a 0.879 da Russell.

CLASSIFICA FP2 GP OLANDA F1 2024

1 George Russell Mercedes1:10.702 5

2 Oscar Piastri McLaren+0.061 5

3 Lewis Hamilton Mercedes+0.111 6

4 Lando Norris McLaren+0.259 5

5 Max Verstappen Red Bull Racing+0.284 5

6 Fernando Alonso Aston Martin+0.655 3

7 Yuki Tsunoda RB+0.672 3

8 Kevin Magnussen Haas F1 Team+0.728 3

9 Charles Leclerc Ferrari+0.741 4

10 Alexander Albon Williams+0.848 5

11 Lance Stroll Aston Martin+0.874 3

12 Sergio Perez Red Bull Racing+0.879 4

13 Daniel Ricciardo RB+0.928 3

14 Pierre Gasly Alpine+0.942 3

15 Logan Sargeant Williams+1.116 4

16 Guanyu Zhou Kick Sauber+1.232 5

17 Esteban Ocon Alpine+1.359 3

18 Valtteri Bottas Kick Sauber+1.504 4

19 Carlos Sainz Ferrari+2.406 2

20 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+2.594 2