LIVE Errani/Paolini-Muchova/Noskova, Olimpiadi tennis in DIRETTA: battere la sorprendente coppia ceca per una medaglia storica!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale di doppio femminile delle Olimpiadi tra Errani/Paolini e Muchova/Noskova.

Una partita per fare la storia! Sara Errani e jasmine Paolini rappresentano ormai l’élite della specialità doppio femminile, anche se non sono le numero 1 del mondo hanno comunque ottenuto sulla terra battuta risultati di assoluto rilievo in questa stagione. La vittoria agli Internazionali d’Italia e la finale persa da Gauff/Siniakova al Roland Garros facevano pensare che si presentassero ai Giochi olimpici con velleità importanti di medaglia.

Così è stato a tutti gli effetti, in semifinale le azzurre ci sono arrivate. Adesso serve fare l’ultimo passo per assicurarsi la medaglia e la finale per l’oro. Di fronte, una coppia di ceche, ma non quella che ci aspettavamo. Tutti eravamo preoccupati alla vigilia di capire dove sarebbero finite Kreijcikova/Siniakova, in pochi avrebbero mai pronosticato che sarebbero state Muchova/Noskova le ceche da battere. Sicuramente, un’occasione importante per andare a giocarsi la finalissima. Forza azzurre!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale di doppio femminile delle Olimpiadi tra Errani/Paolini e Muchova/Noskova. SI PARTE ALLE 12!!