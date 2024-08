LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Consonni e Viviani a caccia di un sogno nella madison maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima giornata delle gare di ciclismo su pista valide per le Olimpiadi di Parigi! Oggi verrà assegnata un’altra medaglia, nella madison maschile!

Ieri una sorprendente vittoria azzurra, con Vittoria Guazzini e Chiara Consonni che hanno sorpreso tutte le avversarie andandosi a prendere un oro insperato. E oggi ci prova il fratello di Chiara, Simone, che verrà affiancato da Elia Viviani. Entrambi cercano il riscatto, il primo dopo il bronzo nell’inseguimento a squadre, il secondo dopo l’omnium chiuso al nono posto. I due arrivano da outsider, con Elia che ha parlato di ‘qualcosa di pazzo’ per provare a sorprendere.

In mezzo, altre gare: primo turno di keirin maschile, con tanti atleti in grado di fare la differenza ma con Harrie Lavreysen che cercherà una storica tripletta dopo aver vinto già nello sprint a squadre che in quello singolo. Oltretutto, scopriremo chi saranno le quattro atlete che si andranno a giocare il titolo nello sprint femminile, dove è già stata eliminata Miriam Vece.

La giornata olimpica del ciclismo su pista inizierà alle 17.00 con gli ottavi di finale dello sprint donne. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del day 6 del ciclismo su pista ai Giochi della XXXIII Olimpiade con aggiornamenti minuto dopo minuto, l’appuntamento con la Madison maschile è fissato per le 17.59. Buon divertimento!