LIVE Beach volley, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Nicolai/Cottafava sfidano Partain/Benesh per un posto nei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle sfide della nona giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. Ultima coppia in gara per l’Italia negli ottavi di finale maschile con Nicolai/Cottafava che sfidano gli statunitensi Partain/Benesh.

Nona giornata di gare sulla sabbia del Tour Eiffel Stadium, l’impianto costruito ai piedi del monumento più famoso di Parigi che è anche simbolo di questi Giochi. Non c’è più possibilità di appello: l’Italia si aggrappa alla sua ultima coppia rimasta in gara ai Giochi, Nicolai/Cottafava che sfidano una delle coppie emergenti, gli statunitensi Partain/Benesh.

In campo maschile gli ottavi di finale non lasciano un attimo di tregua agli appassionati con altre quattro sfide straordinarie in programma oggi. Cottafava/Nicolai provano a raggiungere un posto fra i primi otto al mondo sfidando gli statunitensi Partain/Benesh. Un anno fa tre podi consecutivi per gli statunitensi, terzi a Ostrava, nel torneo vinto proprio da Nicolai/Cottafava, primi a Gstaad e secondi a Montreal. Quest’anno una volta sul terzo gradino del podio a Osytrava in un congtesto che evidentemente gradiscono. Tra le due coppie ci sono tre precedenti che parlano a favore degli azzurri: 2 vittorie a una.

Il programma prevede anche le sfide tra i qatarini Cherif/Ahmed e i cileni Grimalt/Grimalt, che metterà di fronte la vincente proprio a chi avrà la meglio nella sfida tra italiani e statunitensi, i campioni in carica Mol/Sorum se la vedranno con gli statunitensi Evans/Budinger e infine i veterani Herrera/Gavira incontreranno i polacchi Bryl/Losiak. In campo femminile la giornata si apre con la sfida tutta europea tra le lettoni Tina/Anastasija e le tedesche Muller/Tillmann. A seguire le favorite olandesi Stam/Schoon affrontano le spagnole Alvarez/Moreno. nel tardo pomeriggio una delle sfide più attese degli ottavi, le teste di serie numero 2 Nuss/Kloth incontrano le canade4si Melissa/Brandie e in chiusura Ana Patricia/Duda partono con i favori del pronostico contro le giapponesi Akiko/Ishii.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle sfide della nona e ultima giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 9.00. Buon divertimento!