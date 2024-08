LIVE Arnaldi-Etcheverry, ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA: il ligure a caccia di conferme dopo il bel percorso a Montreal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Tomas Martin Etcheverry, valido per il primo turno del Masters1000 di Cincinnati. Il ligure va a caccia di conferme dopo il bel percorso compiuto a Montreal, dove si è spinto fino alle semifinali ed è stato sconfitto dal russo Andrey Rublev. La sfida odierna contro l’argentino sarà importante per capire se l’azzurro sarà riuscito a recuperare.

Condizioni di gioco molto diverse tra il Canada e l’Ohio. Come testimoniato dai tennisti, la velocità del campo in questo torneo è notevolissima e, di conseguenza, la combinazione servizio e dritto preponderante. Pertanto Arnaldi dovrà avere un rendimento alla battuta convincente per garantirsi maggior sicurezza nella gestione degli scambi in risposta.

Non ci sono precedenti tra i due e di conseguenza non vi saranno particolari riferimenti. Il sudamericano è un tennista particolarmente solido, ben dotato con entrambi i fondamentali (dritto e rovescio), ma un po’ privo di variazioni e di cambiamenti di ritmo. Aspetti del gioco che dovrà sollecitare il tennista nostrano per metterlo in difficoltà.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Tomas Martin Etcheverry, primo turno del Masters1000 di Cincinnati: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è la terza in programma sul campo-4, preceduta dai match tra il francese Adrian Mannarino e il portoghese Nuno Borges e dallo scontro tra il britannico Jack Draper e lo spagnolo Jaume Munar, vittorioso contro Lorenzo Sonego nell’ultimo turno delle qualificazioni. Il programma inizierà alle ore 17.00 italiane. Buon divertimento!