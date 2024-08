F1 oggi in tv, GP Italia 2024: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 31 agosto, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato di Monza si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

Un circuito molto particolare quello brianzolo che richiede degli assetti aerodinamici piuttosto scarichi per esaltare l’efficienza delle monoposto. Da questo punto di vista, ci si giocherà tutto sui centesimi o forse anche sui millesimi, visto quanto è accaduto nel corso delle libere del venerdì.

La Ferrari vorrà essere in lotta per la p.1. La scuderia di Maranello ha introdotto degli aggiornamenti sulle due vetture guidate dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz per avere maggior prestazione e una miglior guidabilità. Sarà molto dura, considerando la grande forza messa in mostra dalle McLaren, senza ovviamente sottovalutare l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e le due Mercedes.

La seconda giornata del week end del GP d'Italia, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213). TV8 e TV8.it trasmetteranno la diretta in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport.

PROGRAMMA GP ITALIA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213). Prevista la diretta solo delle qualifiche in chiaro su TV8, mentre le prove libere 3 saranno trasmesse esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro esclusivamente le qualifiche in diretta, non ci sarà la trasmissione della FP3, esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

